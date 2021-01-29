Жінці загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

У Запорізькій області директорка навчального закладу здала до ломбарду шкільні ноутбуки.

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Правоохоронці встановили, що 49-річна директорка одного з навчальних закладів селища міського типу Якимівка здала до ломбарду шкільні ноутбуки, а гроші витратила на власний розсуд.

Слідчими завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Діями посадової особи відділу освіти селищної ради завдано збитків на суму близько 55 000 гривень. На підставі зібраних доказів жінці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Сьогодні, 29 січня, місцевою прокуратурою обвинувальний акт відносно директорки скеровано до Якимівського районного суду.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: УНІАН