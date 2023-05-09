Софія Тепла віджалася від підлоги у потрійній гімнастичній складці лише на одних руках 21 раз за 30 секунд.

Дівчинка-каучук з Одещини Софія Тепла вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Про це повідомила мати дівчинки Марина Тепла, яка є також тренером доньки.

Зокрема, 12-річна Софія встановила світовий рекорд по віджиманню від підлоги у потрійній гімнастичній складці на руках. Тепла-молодша у такий спосіб віджалася 21 раз за 30 секунд.

"У спробі було 23 рази, але перший їй не зарахували, також - одне віджимання на 16 разі, як виявилось, було не повним. Але, навіть, 21 раз - це багато, адже минулий світовий рекорд становив 12 разів", - розповідає мати рекордсменки.

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Загалом дитина може віджатися так близько 40 разів.

Як зазначається, Софія - наймолодша українка і перша дитина в нашій країні, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Це - вже другий світовий рекорд маленької акробатки.

Що відомо про Софію Теплу

У лютому 2022 року в Мілані (Італія) циркова акробатка з міста Подольськ Одеської області Софія Тепла встановила світовий рекорд - за 10,49 секунди подолав 20 метрів contortion roll - прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови.

У березні 2018 року у 7-річному віці дівчинка встановила національний рекорд з найбільшої кількості акробатичних елементів - менш ніж за 4 хвилини вона зробила 111 унікальних акробатичних елементів.

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