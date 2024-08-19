Українці понад 30 тисяч разів подали заяви про шлюб через портал "Дія".

Віце-премʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував запуск нової довгоочікуванної послуги в "Дії". Мова йде про одруження по відеозв’язку.

"Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію", - написав він у Telegram.

Федоров нагадав, що півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн. За цей час послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар, зауважив міністр.

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У лютому цього року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що скоро в Україні запустять онлайн одруження. Він зазначив, що одруження по відеозв’язку буде мати багато цікавих елементів і буде унікально для всього світу.

За словами міністра, це дозволить, зокрема, українським військовим також одружуватися на дистанції. Федоров наголошує, що все буде безпечно, буде виключена можливість ситуації, коли "без мене мене женили".

Федоров також розповів, що передбачається можливість отримувати акти цивільного стану, зокрема, свідоцтво про шлюб в застосунку "Дія".

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