Мета проекту – роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги.

Незабаром в Україні може з’явитися ще один необанк – "Дія Банк", над його розробкою працює Мінцифри.

Про це Forbes повідомили два співрозмовники, дотичні до проєкту. Ключова мета – залучити якомога більше українців до механізму соцвиплат з допомогою карток.

Один із заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова на правах анонімності підтвердив наявність такого проєкту, але без деталей.

Проєкт поки що "сирий", розповів інший високопосадовець, близько знайомий з його розвитком. За його словами, мета Мінцифри – створити платформу, до якої зможуть підключатись банки. "Дія Банку" банківська ліцензія не знадобиться, оскільки їх вже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Мета проекту – роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги і покращити гнучкість цього продукту. В Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал, каже співрозмовник серед високопосадовців. Наприклад, були складнощі у доопрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосування карток "Єпідтримка", дозволивши використовувати їх для оплати продуктів.

Створивши фінтех-платформу безпосередньо у "Дії", уряд зможе контролювати цільове використання коштів. І розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм – дороге задоволення. Їм дадуть API для підключення до інтерфейсу.

Водночас новий продукт не обіцяє нічого принципово нового для користувачів, на тлі вже працюючих на ринку застосунків найбільших банків. І є неузгоджене питання захисту прав споживачів.

"Ключовий недолік — розробка коштує грошей. Мінімум, $3-5 млн, говорить топменеджер одного з необанків. Він вважає проєкт безперспективним. За словами співрозмовника, команда "Дії" має ще багато зробити для оцифрування чинних сервісів. І враховувати, що ступінь захисту для фінансових застосунків зовсім іншого рівня, ніж зараз у "Дії", - йдеться у статті.

Як повідомляв УНІАН, у застосунку "Дія" тестують автоматизовану реєстрацію Товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) для фізичних осіб.

Також команда Міністерства цифрової трансформації працює зараз над технічним запуском сервісу, що дозволить перевірити справжність нотаріального документа у застосунку "Дія".

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в "Дії".

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