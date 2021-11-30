Сьогодні Стахіва можуть випустити з СІЗО / фото radiosvoboda.org

Противники вакцинації зібрали 998 тисяч гривень застави, завдяки якій можуть випустити з СІЗО лідера руху антивакцинаторів "Права людини" Остапа Стахіва. Його прихильники активно збирали ці кошти на банківські картки.

Про це повідомляють на сторінці руху в Facebook. Так, у групі скликають однодумців Стахіва під Галицький райсуд Львова.

Прихильників Стахіва кличуть під суд / скріншот

"Всім, всім, всім! Збір у місті Львів, вул.Чоловського, 2. Остапа зараз везуть до галицького суду. Приїжджайте! Терміново! Маємо всю суму для застави", - йдеться в повідомленні.

Також прихильники Стахіва заявляють, що в суді їхнього лідера хочуть примусово направити на психіатричну експертизу.

скріншот https://www.facebook.com/maharskiymyhailo

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що лідеру так званих антивакцинаторів Остапу Стахіву повідомлено про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України.

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Під час обшуків у Стахіва спецслужба вилучила докази, що вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.  

Після арешту свого лідера, прихильники Стахіва вийшли в Києві на акцію протесту. Його учасники тримали плакати з QR-кодом правлячої партії країни-агресора "Єдина Росія".

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Автор: Екатерина Малюга