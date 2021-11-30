Усіх противників вакцинації кличуть під Галицький райсуд Львова.

Противники вакцинації зібрали 998 тисяч гривень застави, завдяки якій можуть випустити з СІЗО лідера руху антивакцинаторів "Права людини" Остапа Стахіва. Його прихильники активно збирали ці кошти на банківські картки.

Про це повідомляють на сторінці руху в Facebook. Так, у групі скликають однодумців Стахіва під Галицький райсуд Львова.

"Всім, всім, всім! Збір у місті Львів, вул.Чоловського, 2. Остапа зараз везуть до галицького суду. Приїжджайте! Терміново! Маємо всю суму для застави", - йдеться в повідомленні.

Також прихильники Стахіва заявляють, що в суді їхнього лідера хочуть примусово направити на психіатричну експертизу.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що лідеру так званих антивакцинаторів Остапу Стахіву повідомлено про підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України.

Читайте також"Дивіться, літачки літають": українські антивакцинатори розповіли, чому не вірять у COVID (відео)В СБУ заявили, що в їх розпорядженні є неспростовні докази причетності Стахіва до протиправної діяльності, в тому числі листування, в ході якого зловмисники підшукували зброю і співучасників, які повинні були захопити владу в окремих регіонах.

Під час обшуків у Стахіва спецслужба вилучила докази, що вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

Після арешту свого лідера, прихильники Стахіва вийшли в Києві на акцію протесту. Його учасники тримали плакати з QR-кодом правлячої партії країни-агресора "Єдина Росія".

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Автор: Екатерина Малюга