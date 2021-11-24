18 листопада суд арештував Стахіва, якого звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні.

Ранком середи, 24 листопада, поліція обмежила рух транспорту у Києві - просто в центрі столиці відбулася масова акція, організована прихильниками львівського активіста та відомого противника вакцинації Остапа Стахіва. Раніше СБУ оголосила Стахіву підозру, заявивши, що лідер антивакцинаторів вів переписку про захоплення влади в Україні з громадянами РФ. 18 листопада суд заарештував його з правом на заставу у майже мільйон гривень.

Після оголошення вироку Стахів гучно заявив: "Я – блогер і допомагаю людям захищати свої права". Дійсно, у своїх соціальних мережах чоловік називає себе блогером, журналістом, правозахисником та засновником руху "Права людини". Пропонуємо детальніше розглянути особистість головного антивакцинатора країни.

Бананофікус або підробна пандемія

Наразі YouTube канал Остапа Стахіва, що існує з 2013 року, налічує більше 70 тис. підписників. На його Telegram-канал підписані майже 22 тис. користувачів, а Instagram лишається найменш популярним серед сторінок Стахіва і має лише 6,5 тис. підписників.

Профілі блогера у Facebook наразі заблоковано, а YouTube вже видаляв один із його акаунтів через поширення недостовірної інформації.

На видалених сторінках Стахів публікував відео своїх візитів до сovid-лікарень Львова та інших областей, куди заходив без засобів індивідуального захисту та, користуючись журналістським посвідченням, хотів потрапити до інфекційних відділень. Під час розмов з лікарями Стахів зокрема запитував останніх, чи пристуні в медзакладах "хворі на бананофікус". Під час прямих ефірів блогер Стахів намагався переконати підписників у тому, що пандемії коронавірусу не існує, крім того Стахів наголошував, що держава марно витрачає гроші на вакцинацію. Зокрема, під час одного з таких візитів до Іршанської районної лікарні у березні цього року Стахіва затримала поліція за порушення карантинних норм. Деякі прямі ефіри блогера, які залишаються в Instagram, набирають тисячі переглядів.

Однодумців навколо себе Стахів також об'єднав через спільноти у соціальних мережах. Зокрема, Стахів називає себе засновником Руху "Права людини", відповідні сторінки якого невдовзі після розголосу з'явилися у соціальних мережах. Так, спільнота "Права людини" у Facebook налічує більше 7 тис. учасників, у Telegram – майже 3 тис., а у загальній групі Viber присутні майже 20 тис. осіб. Разом із прихильниками Стахів записував відео з антивакцинаторських мітингів, приходив до установ, де на вході вимагають свіжий ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення. 24 листопада учасники Руху "Права людини" вийшли на центральні вулиці Києва, аби підтримати Стахіва, Читайте такожОдин із лідерів українських "антивакцинаторів" з посіпаками зірвав навчання у ліцеї на Прикарпатті: що вимагалиякий перебуває під вартою.

"Псевдоактивізм" та "Ідея нації"

Задовго до спалаху COVID-19 Стахіва знали у колі громадських активістів Львова.

У 2009 році Стахів разом зі своїми однодумцями облив у Львові томатним соком депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" з вигуками "Слава Україні!".

У 2012 році Стахів зареєстрував власну ГО "Ідея нації", разом з якою влаштовував акції протесту. Зокрема, у липні 2014 року активісти прийшли під апеляційний суд у Львові разом з труною, вінками та оркестром, а у серпні того ж року Стахів разом з однодумцями "Ідеї нації" увірвався до кабінет т.в.о. начальника ДАІ Львівщини та вимагав його звільнення.

Читайте також"Дивіться, літачки літають": українські антивакцинатори розповіли, чому не вірять у COVID (відео)У червні 2016 року невідомі, називаючи Остапа Стахіва "псевдоактивістом", вкинули його у смітник просто поблизу офісу "Ідеї нації". У 2017 році подав до суду на депутата Львівської міськради Любомира Босаневича, який у закритому чаті показав відповідне відео, але під час судового розгляду позовну заяву забрав.

Влітку 2017 активісти "Ідеї нації" разом з Остапом Стахівим перекривали дорогу в Сихові, протестуючи проти дій місцевої влади.

Не фокусуючись лише на вуличних акціях Стахів читав лекції студентам, збирав прес-конференції проти забудовників.

Читайте такожУ Черкасах СБУ прийшла до "антивакцинаторки", яка зізнавалась у любові до РосіїПолітична діяльність головного антивакцинатора

36-річний уродженець Ходорова, що на Львівщині, Остап Стахів - племінник відомого українського бандуриста Остапа Стахіва. Закінчив економічний факультет Львівського національного аграрного університету за спеціальністю "менеджмент організації".

У 2005 році Стахів очолив Жидачівську районну організацію партії "Свобода", у 2007 році балотувався до Ради за їхніми списками, однак його зняли з реєстрації через невказане місце праці.

У 2008 році Стахів очолив вже Львівський міський осередок "Української партії". У 2014 та 2019 роках балотувався як самовисуванець до Верховної Ради України по 117 округу Львова, але не був обраний до парламенту.

У 2015 році балотувався у мери міста Винники та до Винниківської міської ради від "Української республіканської партії".

У липні 2020 року була зареєстрована політична партія "За своїх", у вересні того ж року назва партії змінилася на "Ідея нації", а Остап Стахів став її керівником

28 серпня 2020 року Остап Стахів від "Ідеї нації" балотувався на посаду голови Львівської ОТГ.

Автор: Екатерина Малюга