Можлива поява в Україні «індійського» штаму коронавірусу може мати для України негативні наслідки.

В Україні до кінця першого півріччя 2021 року від коронавірусної хвороби COVID-19 можуть померти від 55 тис. до 75 тис. осіб.

Читайте такожМОЗ дозволило колективну виїзну вакцинацію від коронавірусу: як на неї записатисяЯк передає кореспондент УНІАН, про це керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко повідомив під час презентації аналізу поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення COVID-19.

«Ми дивимося, як реалізуються сценарії, розроблені Київською школою економіки, за епідемічною моделлю, використовуваною також і урядом. Коли ми говоримо про сценарії, то ми їх розглядаємо до кінця першого півріччя 2021 року. Це означає, що на кінець першого півріччя поточного року з початку епідемії в Україні від COVID-19 можуть померти від 55 тис. до 75 тис. осіб», - заявив він.

«Поширення у світі «індійського» штаму вірусу, його подальше дослідження і у разі, якщо він є більш поширюваним, більш смертоносним, більш критичним в питанні тяжкого перебігу хвороби, його можлива поява в Україні може мати негативні наслідки з погляду прогнозів», - додав Ганиченко.

Водночас, за його словами, наразі ситуація стабільна, прогнозована та рухається за «середнім» сценарієм розвитку епідемії COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, в усьому світі третя хвиля пандемії була зумовлена циркуляцією нових штамів коронавірусу з певною кількістю додаткових мутацій.

«Найбільш відомі на сьогоднішній день штами – «британський», «південноафриканський», «бразильський», «каліфорнійський», «індійський», «французький». З огляду на таку велику кількість мусимо сказати, що частина з цих штамів суттєво за рахунок мутацій, особливо мутації D614G, збільшили заразливість та змінила його патогенез (розвиток хвороби – УНІАН)», - наголосила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ з питань епідеміології Наталія Виноград.

Коронавірус в Україні: останні дані

За минулу добу в Україні було зафіксовано 16 тис. 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 990 тис. 353 особи, одужали 1 млн 533 тис. 303 особи, ПЛР-тестувань проведено 9 млн 089 тис. 301. Летальних випадків було зареєстровано 41 тис. 266.

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Автор: Костянтин Гончаров