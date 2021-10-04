Бойовик проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України.

У Києві затримали розвідника "ДНР", який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових.

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, затриманий у ході спецоперації чоловік входив до складу угруповання, яке займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО.

Крім того, він проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних сил України.

Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з хостелів столиці, куди він прибув з території тимчасово окупованого Криму.

Правоохоронці з'ясували, що затриманий є мешканцем тимчасово непідконтрольного українській владі Донецька. У 2014 році він приєднався до лав незаконних збройних формувань.

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"Перебуваючи у складі так званого "Оплоту", а потім розвідгрупи бойовиків, зловмисник брав активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції", - розповіли в СБУ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня озброєний автоматом бойовик так званої "ЛНР" прийшов на позиції однієї із механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил та добровільно здався в полон.

Автор: Антоніна Доломанжи