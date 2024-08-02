Донька Фаріон розкрила, кому дістанеться її квартира

Мовознавиця Ірина Фаріон хотіла, щоб її квартира у Львові дісталася онукам – Еві та Дмитру.
Про це в інтерв'ю для YouTube-каналу "Перший Західний" розповіла донька Фаріон Софія Семчишин, відповідаючи на запитання, що буде з квартирою, у дворі якої на мовознавицю скоїли напад.
"Ви вже думали, що робити з квартирою мами? Можливо, перетворити її на музей або проводити екскурсії для дітей, щоб показати місце?" – запитала інтерв'юерка.
"Мама завжди хотіла, щоб та квартира залишилася онукам – Еві та Дмитрику. Тому це квартира їхня", – відповіла донька Фаріон.
Софія Семчишин пригадала, що Фаріон називала свої онуків "скарбиками", люила проводити з ними час, купувала іграшки.
"Вони її дуже обожнювали, вона завжди їх цьомала, обіймала, бігла їм назустріч. Вони для неї – це був цілий світ. Вона кожного вечора, коли була в нас, читала казку Дмитрику та Еві. Навіть якби вони попросили почитати їм книжку на 100 сторінок, вона її читала, поки не заснуть", – розповіла Семчишин.
Вбивство Фаріон - деталі
19 липня у Львові стався напад мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона через кілька годин померла в лікарні.
25 липня у Дніпрі затримаали 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві Фаріон та заарештували на 60 діб без права на заставу.
В’ячеслав Зінченко, який є підозрюваним у справі про вбивство Фаріон, відмовився від дачі показань. Про це заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима. Також його захист подав апеляцію на рішення суду щодо обраного йому запобіжного заходу.