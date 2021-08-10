Площа в слідах від коліс, а кам’яна бруківка значною мірою пошкоджена та потребує заміни, зазначила очільниця Київської міської організації "Слуги Народу".

У партії "Слуга народу" прокоментували інцидент на Софійській площі, де сьогодні два автомобілі влаштували дрифт біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому. Леся Забуранна, очільниця Київської міської організації партії, показала наслідки скоєного та назвала подію "жахом".

З коментарем щодо дрифту на Софіївській площі Забуранна виступила на своїй сторінці у Facebook.

Народний депутат не розуміє, коли у Києві почнуть берегти спадщину. Також Забуранна зазначила, що у КМДА від дрифту "відхрещуються", тому зовсім незрозуміло, хто за це має відповідати.

"Площа — в слідах від коліс, а кам’яна бруківка значною мірою пошкоджена та потребує заміни. Це просто жах! Я не розумію, як можна так безвідповідально ставитись до збереження історичного обличчя Києва та нехтувати безпекою оточуючих, враховуючи, що це пішохідна зона, а спеціальних огороджень для зйомок відео, повідомляють ЗМІ, встановлено на площі не було", - написала очільниця столичної організації "Слуги народу".

Читайте такожКорупція на Миколаївщині: посадовці попалися на розкраданні майже 27 мільйонів гривенЗа словами депутата, правоохоронці мали перешкодити "вандалізму". Також Забуранна вказала, що вона сподівається побачити оперативне та справедливе розслідування, за результатами якого мають покарати усіх винних.

"Паралельно закликаю кожного з нас берегти простір навколо себе та не ставитись так безвідповідально і ганебно до міста. Ніякий хайп чи відеофрагмент не вартий того, щоб нищити культурну спадщину столиці!", - додала вона та прикріпила фото з наслідками дрифту.

Дрифт на Софіївській площі - що відомо

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Автор: Іван Бойко