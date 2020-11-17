Жінці зробили другу операцію.

Постраждала в аварії на зупинці у Києві Юлія Павленко після ДТП зовсім не може рухатися.

Читайте такожРозплакався в суді: винуватця резонансної ДТП на Окружній у Києві взяли під варту (відео)Про це пише ТСН з посиланням на її подругу Анастасію.

Зазначається, що жінці зробили другу операцію на правій руці. Перша операція була на тазі.

«Зараз Юлю перевозять з обласної лікарні у київську лікарню №7 на Верховинній. Оскільки травматологію в обласній лікарні звільняють для інфікованих коронавірусом. Юля зовсім не може рухатися – таз після операції зафіксований спецапаратом, права рука прооперована та у гіпсі, друга – у бандажі – там перелом лівого плеча. Ще потрібне дообстеження, аби з'ясувати, чи не постраждали внутрішні органи», – розповіла Анастасія.

За її словами, допомагати Юлії особливо нема кому, оскільки вона одна виховує двох дітей – хлопців 17 та восьми років, чоловік давно їх залишив самих.

«Юля живе з матір'ю, якій за 60 років, у матері цукровий діабет та ряд супутніх захворювань», – додала Анастасія.

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Повідомлялося, що аварію спричинив таксист Uber, саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск. У результаті аварії двоє людей загинули, ще двоє – постраждали.

За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.

Чоловік не раз хизувався швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів «шахматка» на дорозі.

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Автор: УНІАН