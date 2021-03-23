Консул Василь Павлюк розповів про стан травмованих, а також уточнив, що чотирьох наших громадян вже відправлено додому.

Чотирьох українців, які потрапили в аварію в Польщі, вже відправили додому.

Читайте такожДТП з українцями у Польщі: генконсул розповів про стан постраждалих і назвав попередню причину аварії (відео)Про це розповів генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає канал "Україна 24".

"Наразі та сама ситуація, яка була вчора. Ми вчора відправили до України чотирьох громадян, які перебували в тому самому автобусі. Вони, на жаль, не відбулися лише переляком, у них є забої. Але їх можна було транспортувати до України", — сказав він.

Консул також розповів про стан поранених.

"П'ять пасажирів лишаються в лікарні. Одна жінка у дуже тяжкому стані. Її сьогодні мають прооперувати в Жешуві, її вчора перевезли з Перемишля до Жешува. У чотирьох пасажирів, скажімо так, легкий стан. Теж поламані, але загрози їхньому життю немає", — сказав він.

ДТП з українцями в Польщі

У Польщі на території Підкарпатського воєводства внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще 5 громадян госпіталізовано. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет. ДТП сталася вночі поблизу Кашице, у автобусі перебували 10 громадян України.

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Автор: Ірина Погоріла