Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі / скріншот з відео tvn24.pl
Одна з госпіталізованих у Польщі після ДТП українка перебуває у тяжкому стані.
Про це Генеральне консульство України в Любліні повідомляє у Twitter.
Читайте такожДруга аварія за місяць: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертви
"ГКУ в Любліні у цілодобовому режимі займається допомогою постраждалим і супроводом справи з аварією автобуса вночі 21 березня 2021 року. Консул виїхав на місце події, одна жінка у тяжкому стані у лікарні, водій загинув, іншим небезпеки життю немає", - йдеться у повідомленні.
Смертельна ДТП у Польщі що відомо
- У ніч на 22 березня у Польщі, поблизу міста Кашице, перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України.
- В результаті аварії одна особа загинула, п'ятеро були госпіталізовані.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram