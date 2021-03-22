Вночі у Польщі перекинувся мікроавтобус з громадянами України, загинула одна особа, ще 5 було госпіталізовано.

Одна з госпіталізованих у Польщі після ДТП українка перебуває у тяжкому стані.

Про це Генеральне консульство України в Любліні повідомляє у Twitter.

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"ГКУ в Любліні у цілодобовому режимі займається допомогою постраждалим і супроводом справи з аварією автобуса вночі 21 березня 2021 року. Консул виїхав на місце події, одна жінка у тяжкому стані у лікарні, водій загинув, іншим небезпеки життю немає", - йдеться у повідомленні.

Смертельна ДТП у Польщі що відомо

У ніч на 22 березня у Польщі, поблизу міста Кашице, перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України.

В результаті аварії одна особа загинула, п'ятеро були госпіталізовані.

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Автор: Віталій Саєнко