В автобусі перебувало 10 українців, один з них - загинув.

У Польщі на території Підкарпатського воєводства внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув українець, ще 5 громадян госпіталізовано.

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Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Twitter.

"Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані", - написав речник.

За його словами, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з'ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.

Детальні обставини події ще не відомі. За попередньою інформацією, автобус врізався у загорожу та вилетів у кювет.

Зазначають, що вночі на дорогах воєводства були складні умови через погоду.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, аварія сталась майже там само, де на початку березня розбився інший український автобус з 57 людьми. Тоді загинули 5 осіб.

Пізніше Ніколенко повідомив, що польські правоохоронці розпочали розслідування причин ДТП.

"Консул вирушив на місце аварії українського автобуса для координації надання медичної допомоги постраждалим, вирішення питання повернення до України чотирьох нетравмованих пасажирів", - заявив речник.

Також в МЗС повідомили номер гарячої лінії для родичів: +48784138555.

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Автор: Віталій Саєнко