Одному із затриманих у 2019 році забороняли в’їзд в нашу країну за порушення українського законодавства.

Двоє громадян Росії заради відпочинку в Одесі перепливли прикордонну річку Ворскла.

Як повідомляє Держприкордонслужба, прикордонний патруль на українсько-російському кордоні сьогодні вранці затримав двох громадян РФ, які незаконно перетнули кордон.

Зазначається, що чоловіки 1980 та 1982 років народження незаконно перетнули кордон з території РФ на територію України, перепливши прикордонну річку Ворсклу.

Росіяни повідомили правоохоронців, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на чорноморському узбережжі, а обрали незаконний шлях у зв’язку карантинними обмеженнями.

Читайте такожПрикордонники спіймали німецьких мандрівників-нелегалів, які думали, що Україна в ЄСТакож прикордонники з’ясували, що одному із затриманих у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Наразі чоловіки затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність.

Крім цього, обом громадян РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.

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Автор: Павло Степанець