Ніцой у Facebook заявляла, що нібито говорила з Довбиком з приводу скандалу довкола її попереднього посту.

Дзвінок українського футболіста Артема Довбика до письменниці Лариси Ніцой, у якому він вибачається за російську мову на прес-конференції за результатами матчу Швеція-Україна, насправді був розіграшем.

Запис телефонної розмови журналіста Василя Крутчака з’явився у YouTube.

1 липня Лариса Ніцой у Facebook написала, що нібито говорила з Довбиком з приводу скандалу довкола її попереднього посту, у якому письменниця обізвала гравця «московитом» і «марсіанином», бо той відповідав російською мовою на запитання журналістів.

При цьому Ніцой висловила сумнів, що розмова була саме з Довбиком, припустивши «шахрайство». Діалог між письменницею і спортсменом справді виявився розіграшом – журналіста Василя Крутчака.

Читайте такожВболівальники з України не зможуть поїхати до Риму на матч чвертьфіналу Євро-2020 проти АнгліїУ розмові з Ніцой Крутчак від імені Довбика вибачився за російську мову та запропонував квиток до Риму, де сторони, мовляв, потиснуть один одному руки й таким чином залагодять конфлікт.

Письменниця ж, своєю чергою, визнала, що могла випадково образити футболіста своїми зауваженнями, але назвала ситуацію «катастрофою».

Ніцой: Ось цілий день ходжу і, ви не повірите, в цю секунду, коли ви мене набрали, я думала про ваших батьків. Бо я прочитала, що вони давали інтерв’ю, і що ваші батьки – українськомовні. Українськомовні батьки?

Крутчак: Так.

Ніцой: Ось бачте, українськомовні. Це ж, мабуть, мама прочитала моє (повідомлення – ред.), можливо. То дуже засмутилася, що ось є якась така активістка, яка наїхала на їхню дитину. Дитина принесла славу Україні, а тут піднявся такий скандал. Думаю, я зовсім не хотіла зробити боляче цим батькам. Але ви розумієте, як вам пояснити… Ви зірка, ви великий мега, супер… не знаю, яке ще слово підібрати, приклад для українців. Вони дивляться на вас, і переважна більшість людей хоче бути таким, як ви. Я вчора дуже тішилася вашою грою, але я дивилася вчора, ви великий молодчинка. Але коли українська журналістка українською мовою запитала українського футболіста про українську перемогу, і вся Україна була прикута до цього українського героя – цей український герой раптом заговорив чужою мовою. Це катастрофа, ви розумієте?! Я не хотіла вас принизити, жодним чином.

Крутчак: Пані Ларисо, я дякую, що ви роз’яснили мені це все. Я вам зізнаюся. Після цього, коли ви написали пост у себе на сторінці, дотепер мені продовжують в особисті повідомлення писати негативні речі.

Ніцой: Мені теж так само пишуть.

Крутчак: Я людина неконфліктна. Я намагаюся вчитися на своїх помилках. Та, можливо, було б добре на чужих вчитися. Ще раз – я дякую, що ви мені роз’яснюєте. У мене буде прохання: якщо вам буде неважко, щоб якось цей конфлікт залагодити, може, ви все ж таки написали б, що я подзвонив до вас, вибачився за те, що розмовляв російською. Кажу, що в подальшому я буду намагатися, займу таку позицію розмовляти українською мовою в усіх сферах діяльності. У знак подяки я вам обіцяю, що я буду рекомендувати публічно всім батькам купляти своїм діткам книжки, які ви пишете.

Я розмовляв з тренерським складом, вони теж знають про цей пост. Ми вже якби обговорювали ці моменти. Тренерський склад сказав, що вони готові посприяти тому, щоб перетворити цю історію у «хеппі енд», щоб організувати вам переліт до Риму на нашу гру з Англією, де я публічно з вами потисну руки і буду розмовляти українською.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи й вперше вийшла в 1/4 фіналу. Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

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Автор: Яна Ставська