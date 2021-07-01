Довбик начебто пообіцяв, що збірна на всіх прес-конференціях буде спілкуватися виключно українською.

Українська письменниця Лариса Ніцой, яка обізвала українського футболіста Артема Довбика «московитом», бо той спілкувався російською, заявила, що говорила з ним телефоном.

Про це Ніцой повідомила у Facebook

«Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому», – переказує письменниця деталі розмови.

На що, за словами Ніцой, Довбик відповів, що хоч він та його батьки – україномовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами.

Читайте такожВболівальники з України не зможуть поїхати до Риму на матч чвертьфіналу Євро-2020 проти Англії«Він попросив мене написати допис, що він поспілкувався з тренерами та вони дійшли висновку, що будуть говорити на всіх прес-конференціях українською», – додала письменниця.

При цьому Ніцой назвала це «занадто гарною» історією та припустила, що насправді це було шахрайство, і спілкувалася вона не з футболістом: «Я пишу цей допис. І це була б гарна історія. Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена».

Напередодні Лариса Ніцой назвала «московитом» і «марсіанином» гравця Артема Довбика, який на прес-конференції за результатами матчу Швеція-Україна відповідав на запитання російською мовою. Письменниця звернула увагу, що Довбик – з Черкащини, де тамтешні мешканці переважно україномовні.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи й вперше вийшла в 1/4 фіналу. Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

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Автор: Яна Ставська