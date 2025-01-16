За даними джерел УНІАН у правоохоронних органах, йдеться про Віктора Брагінського.

Колишній начальник КП "Київський метрополітен" виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, у екскерівника метрополітену Києва проводяться слідчі дії.

Зокрема, рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства", - йдеться у повідомленні.

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Як стало відомо УНІАН із джерел у правоохоронних органах, мова йде Віктора Брагінського. Брагінський обіймав посаду начальника КП "Київський метрополітен" у 2014-2024 роках.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2024 року стало відомо, що очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Раніше журналісти-розслідувачі викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

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