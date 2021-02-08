Кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, повідомив Федоров.

Понад мільйон громадян України не мають прописки.

Читайте такожУ російській в'язниці помер засуджений з КримуПро це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі каналу "Україна 24".

Мова про це зайшла в ході обговорення ініціативи про реєстрацію місця проживання через смартфон.

"Понад мільйон українців не мають прописки, навіть у паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу - ред.), вона буде напівдекларативна", - розповів Федоров.

За його словами, чиновники не матимуть права вимагати штамп у паспорті.

"Буде запис в реєстрі про те, де проживає конкретна людина. І це вже завдання не людини, а чиновника - зайти в цей реєстр і перевірити, підтвердити, налагодити взаємодію, щоб дізнатися, де проживає людина", - сказав він.

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Автор: УНІАН