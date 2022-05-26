Патріарх Кирило неодноразово висловлювався на підтримку проведення так званої "спеціальної операції" на території України.

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній вважає, що заяви патріарха РПЦ Кирила, зокрема щодо виправдання російської агресії проти України, свідчать про його єретизм.

Про це йдеться у Twitter Епіфанія.

"Кирил Гундяєв як співтворець і пропагандист ідеології "русского міра" має підлягати осудженню, якщо не зречеться цієї єресі та не виявить плодів покаяння", - заявляє глава ПЦУ.

Архієрейський Собор ПЦУ звернувся до Вселенського Патріарха та Предстоятелів Помісних Церков з проханням осудити духовні злочини Кирила і позбавити його престолу через поширення єретичного етнофілетичного вчення про "русскій мір" та поширення схизм серед православних.

Патріарх Кирило неодноразово висловлювався на підтримку проведення так званої "спеціальної операції" на території України.

Зокрема, 3 квітня під час богослужіння у храмі Христа Спасителя Кирило благословив російську армію на збройну агресію проти України, а також заявив, що все це "несе добро та справедливість".

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