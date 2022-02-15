Предстоятель ПЦУ наголосив, що правда - на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, і має бути готовим "дати відсіч супротивнику".

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній у зверненні на тлі загрози можливого вторгнення Росії закликав українців не боятися та не панікувати завчасно.

У себе в Facebook Епіфаній зазначив, що російську загрозу не слід недооцінювати, але український народ має бути готовим "дати відсіч супротивнику".

"В час неспокою та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії ми не повинні боятися, давати страху чи паніці заволодіти нашими серцями. Цієї загрози не слід недооцінювати, і тому ми, як народ, повинні бути готовими дати відсіч супротивнику, якщо він все ж таки наважиться, порушуючи закони Божі та людські, примножити свої злочини, якщо наважиться від прихованої війни, яку Москва веде проти України вже восьмий рік поспіль, перейти до війни відкритої", - зазначив предстоятель ПЦУ.

Епіфаній також наголосив, що правда - "на боці українського народу, який бореться за свій дім і свою землю, а не за чуже, бореться за свободу, а не за поневолення".

"І хоча ми готові до спротиву агресії та будемо боронити свою землю – нашою метою є не війна, а мир. Мир не в окупації та рабстві, в яких ми вже перебували протягом століть нашої історії, але мир справедливий", - сказав він.

Епіфаній також додав, що 15 лютого, у свято Стрітення Господнього, в усіх храмах лунатимуть "посилені молитви за Україну - за перемогу правди й справедливий мир".

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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