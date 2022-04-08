Найбільше гуманітарних коридорів заплановано на Луганщині - 5.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у соціальній мережі Facebook.

У Донецькій області погоджено гуманітарний коридор за маршрутом:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

У Запорізькій області погоджено 4 маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);

Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами), місце зборів: вул. Шевченка, 5;

Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). "У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10", - сказано у повідомленні.

Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті). "Місце збору автомобілів оголосить місцева влада", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області погоджено 5 маршрутів:

Сєвєродонецьк – Бахмут, місце зборів: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ – Бахмут, місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;

Попасна – Бахмут, місце зборів: вул. Первомайська, 42;

с. Гірське – Бахмут, місце зборів: вул. Гагаріна, 13;

Рубіжне – Бахмут.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня через гуманітарні коридори евакуювали 4676 людей.

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