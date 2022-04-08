Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у соціальній мережі Facebook.
У Донецькій області погоджено гуманітарний коридор за маршрутом:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
У Запорізькій області погоджено 4 маршрути:
- Бердянськ – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами);
- Токмак – Запоріжжя (на власному транспорті та автобусами), місце зборів: вул. Шевченка, 5;
- Мелітополь – Запоріжжя (на власному транспорті). "У разі повернення окупантами захоплених автобусів місце збору людей – пожежна частина №10", - сказано у повідомленні.
- Енергодар – Запоріжжя (на власному транспорті). "Місце збору автомобілів оголосить місцева влада", - йдеться у повідомленні.
У Луганській області погоджено 5 маршрутів:
- Сєвєродонецьк – Бахмут, місце зборів: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ – Бахмут, місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324;
- Попасна – Бахмут, місце зборів: вул. Первомайська, 42;
- с. Гірське – Бахмут, місце зборів: вул. Гагаріна, 13;
- Рубіжне – Бахмут.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня через гуманітарні коридори евакуювали 4676 людей.