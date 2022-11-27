Всі евакуйовані отримали допомогу з оформленням довідки ВПО та державну грошову підтримку, їх доставили автобусами до нових домівок.

У суботу, 26 листопада 2022 року, на Хмельниччину прибув перший потяг з 73 херсонцями, які скористалися можливістю безкоштовної евакуації.

Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, усі евакуйовані отримали допомогу з оформленням документів та грошову підтримку.

"Сьогодні на Хмельниччину з Херсона прибув перший потяг зі 73 херсонцями, які скористалися можливістю безкоштовної евакуації, забезпеченої урядом. Після прибуття на Хмельниччину всі евакуйовані отримали допомогу з оформленням довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю за державною програмою від "Укрпошти", – зазначив Гамалій.

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За його словами, вимушені переселенці розселені в школах, садочках та інших облаштованих приміщеннях на території області, які почали готувати ще влітку. Одразу з вокзалу автобусами людей доставили до нових домівок.

Евакуація з Херсонщини

Український уряд пропонує жителям деокупованого Херсона евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, переселенцям буде забезпечено безоплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка.

19 листопада 2022 року Верещук повідомила, що Миколаївщина допомагатиме транспортувати жителів Херсона та надаватиме їм тимчасовий прихисток.

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