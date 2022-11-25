По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку.

Сьогодні з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей.

"По прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб з інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.

Ситуація в Херсоні: що відомо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України.

24 листопада російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Внаслідок обстрілів загинуло 10 людей, 54 було поранено, а 25 листопада обстріли повторились.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що через постійні обстріли російських військ з херсонських лікарень вирішено евакуювати пацієнтів.