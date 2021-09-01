Композиція присвячена лабораторним тваринам.

Незвичайний пам'ятник відкрили 1 вересня в Харкові. Скульптура під назвою "Феномен наук про здоров'я" відкрили на території Національного фармацевтичного університету.

Про це повідомила прес-служба навчальний заклад.

Скульптор зобразив щура, що біжить з пігулкою в лапах. Присвячена композиція лабораторним тваринам, тому що саме з їх допомогою зробили багато відкриттів у фармації та медицині.

"Лабораторні тварини - ідеальні помічники вчених вже багато десятиліть поспіль. Сьогодні наукова спільнота переосмислює підходи до наукових досліджень, починаючи застосовувати новітні технології: біоінженерні, тривимірне моделювання, клітинні культури", - зазначила ректор вишу Алла Котвицька.

Скульптуру створив народний художник України Сейфаддін Гурбанов з бронзи. Її висота разом з мармуровим постаментом становить 3,5 метра.

Як раніше повідомляв УНІАН, на площі Євгена Маланюка у Львові відкрили перший в Україні пам'ятник Францу Ксаверу Вольфгангу Моцарту.

Скульптуру відкрили в четвер, 26 серпня, до 230-річного ювілею Моцарта молодшого. До 2016 року на цьому місці стояв радянський пам'ятник письменнику Степану Тудору.

Автор: Анастасія Горбачова