Насамперед під мобілізацію підпадуть студенти та працівники поліції, які добровільно перейшли на роботу в "поліцію ДНР".

До адміністрації колаборантів у Маріуполі надійшло розпорядження про план мобілізації до "армії так званої "ДНР", початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"До адміністрації колаборантів в Маріуполі надійшло розпорядження про план мобілізації в армію "ДНР". Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня після проведення "референдуму" про приєднання до Росії", - зазначив він.

Андрющенко зауважив, що насамперед під мобілізацію підпадуть:

студенти,

некваліфіковані робочі, зареєстровані в Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча,

працівники поліції, які добровільно перейшли на роботу в "поліцію ДНР",

звільнені з пунктів фільтрації (фільтраційних колоній в с. Козацьке та Безіменне).

Водночас від мобілізації на першому етапі планують звільнити працівників Маріупольського порту, залізниці, задіяних на ремонтних базах військової техніки (зокрема на ММК ім. Ілліча), та деякі категорії комунальників (водоканал, електрики).

"Взагалі "донецькі" висловлюють незадоволення небажанням маріупольців захищати "молоду республіку" та низькою ініціативою місцевої адміністрації. Тому незабаром Іващенко і Ко. запустять чергову хвилю прихованої мобілізації", - написав радник мера.

Він закликав маріупольців, особливо чоловіків, терміново їхати з Маріуполя, будь-що уникати офіційних реєстрацій та сумнівних "працевлаштувань".

"Вірогідність опинитись в окопі гарматним м'ясом навпроти української зброї занадто зросла. В разі, якщо вас мобілізували,- здавайтесь в полон при першій нагоді. Це не тільки дасть змогу уникнути відповідальності, але збереже життя", - написав Андрющенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти відкрили коридор для евакуації до Запоріжжя, і доки є цей шлях, ним треба скористатись, заявив Андрющенко.

Вас також можуть зацікавити новини: