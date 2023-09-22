Чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

Працівники Державного бюро розслідувань встановили місцеперебування та затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Про це повідомила прес-служба відомства.

Зазначається, що у військо він потрапив по мобілізації, втім, відслуживши невеликий проміжок часу у Полтаві, вирішив, що цього достатньо та просто самовільно залишив розташування частини.

В ДБР поінформували, що чоловік переховувався у Харкові та намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

"Для цього у соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами. Зокрема, на своєму каналі в одній з популярних соцмереж він пропонував Бюро його зловити та навіть розповідав, що він переховується у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Працівники ДБР за короткий проміжок часу затримали військовослужбовця та повідомили йому про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

На Хмельниччині військові для продажу крали одяг та амуніцію ЗСУ

Двоє військових у Кам’янець-Подільському на Хмельниччині крали одяг та військову амуніцію Збройних сил України і продавали через одну з відомих Інтернет-платформ.

Серед майна, яким торгували зловмисники, - термобілизна, військова форма, саперні лопатки, військові фляги, військове взуття.

Військові викрадали майно, придбане коштом держави, та передавали цивільним спільникам, які продавали речі через Інтернет-платформу. Прибутки ділили між собою.

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