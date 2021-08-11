Мова йде про "Руську браму" з баштами, мурами та казематами.

Частину Кам’янець-Подільсокої фотреці, що є історичною та архітектурною пам’яткою України, здадуть в оренду через онлайн-акціон. Мова йде про частину "Руської брами" з баштами та укріпленнями.

Про це повідомляється на сайті Фонду держрмайна. Аукціон відбудеться 25 серпня. Стартова ціна оренди об’єкту складає 16 558 грн на місяць, а термін – 5 років.

Наразі дана частина фортеці знаходяться на балансі Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець" (Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський).

До складу комплексу входять приміщення Казематної куртини (109 квадратних метрів), Прибрамна башта (31 квадрат) та Напівбашта з галереєю (69 квадратів). Загальна площа активу перевищує 200 квадратних метрів.

Як наголошують у ФДМ, наразі споруди мають задовільний технічний стан та забезпечені електрикою.

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" займає площу у 121 га та налічує майже 200 пам’яток архітектури. Його зараховують до "Семи туристичних чудес України".

"Руська брама", яка здається в оренду, була побудована у XV -XVI ст. Однак точна дата побудови воріт невідома. Комплекс фортифікацій мав 4 оборонні башти, барбакан та мури.

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"З підвищенням інтересу до внутрішнього туризму в Україні постійно зростає потік відвідувачів до НІАЗ "Кам'янець". Саме тому оренда цього об’єкта має чудові перспективи розвитку власної справи, оскільки має вигідну площу, популярне серед туристів розташування, а також історичну, культурну та наукову цінність", - наголосили у Фонді держмайна.

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Автор: Дмитро Захаров