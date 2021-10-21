Пасажири "сховалися" в проході в салоні автобуса.

У Харкові, де спостерігається вкрай складна ситуація з поширенням коронавірусу, пасажири вигадали новий спосіб порушувати карантин і приховувати це від поліцейських.

Про це свідчать кадри, опубліковані сьогодні місцевим Телеграм-каналом "Труха".

"Фото дня! А поки міжміські автобуси їздять по ковід-паспортах і ПЛР, в Харківській області доводиться їздити навпочіпки, щоб не викрадати потім поліцейських",- іронічно пише автор публікації.

На фото можна побачити, як деякі пасажири автобуса сидять навпочіпки в проході. Ймовірно, таким чином вони намагаються сховатися від поліції, яка моніторить дотримання карантину і періодично зупиняє пасажирський транспорт. Як відомо, правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.

Як відомо, з 21 жовтня в Україні діють оновлені правила міжрегіональних пасажирських перевезень. Вони дозволяються за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів одного з цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

Автор: Віолетта Орлова