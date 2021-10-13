Коп зупинив маршрутника через порушення правил, але той просто зачинив за ним двері.

У Харкові водій маршрутки "викрав" поліцейського, який зупинив його через порушення правил перевезення під час карантину.

Про це повідомляють у прес-службі обласного управління Нацполіції.

Інцидент стався 13 жовтня в районі Холодної гори. Правоохоронець при цьому посилався на постанову Кабміну про карантин, однак маршрутник не зупинявся, пояснивши це тим, що у нього "карантину немає", як і немає часу на зупинки.

У результаті на чоловіка був складений адміністративний протокол за ч.1 ст. 44-3 (порушення правил карантину людей). Також його звинувачують в опорі співробітнику поліції, за що йому може загрожувати до 3 років обмеження волі.

Читайте такожКабмін заборонив міжобласні перевезення нещеплених українців без ПЛР-тестуПри цьому пасажири звинуватили поліцейського в неправомірних дії, підтримавши в цьому конфлікті водія і поскаржившись, що такі ситуації можуть призвести до того, що їм нібито доведеться і зовсім скрізь ходити пішки.

Як вже повідомляв УНІАН, з 10 жовтня у Харкові посилили карантин через зростання нових випадків COVID-19 - у місті діють правила для "помаранчевої" зони.

Автор: Станіслав Кожемякін