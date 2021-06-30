Торговельно-промислова група Fozzy Group звільнила маркетинг-директора одного зі стартапів Славу Баранського, який оскандалився антиукраїнськими висловлюваннями у мережі.
Про це йдеться у повідомленні групи в Facebook.
«Декілька днів тому маркетинг-директор одного зі старт-апів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст та форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення спільноти», – пишуть у Fozzy Group.
Після скандального концерту російського репера Басти, котрий підтримав окупацію Криму, Баранський в Instagram Stories виклав світлини з події і похвалив виконавця, коментуючи протести довкола виступів: «Сільську тупість переможе тільки місто, яке кладе *** цінності села».
У Twitter чоловік висміював носіння українцями вишиванок: «Радує, що з року в рік йо*нута звичка натягати вишиванки на людях йде в минуле».
Сам Баранський відповів, що, мовляв, дописи залишав друзям, які нібито знають про «контекст повідомлень» і справжню позицію щодо України.
Проте такі виправдання українців не задовольнили, і вони звернулися до компанії, де працює Баранський, вимагаючи пояснень. У Fozzy Group відповіли, що хочуть обговорити ситуацію під час зустрічі з працівником.
Вже 29 червня у групі додали, що за результатами розмови Баранського звільнили: "Оскільки співробітники є нашою цінністю, то основою для рішення щодо цієї ситуації стала особиста зустріч керівників компанії зі Славою. За підсумками зустрічі повідомляємо, що відсьогодні Слава Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group".
У групі зазначили, що їхні принципи залишаються непохитними – вони продовжують працювати для розвитку України.
Днями в Україні відбулися концерти російського виконавця «Басти» (Василя Вакуленка), що супроводжувалися протестами. Реперу дозволили в’їзд до України, хоч той неодноразово гастролював в окупованому Криму і знімався у російських пропагандистських фільмах.
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