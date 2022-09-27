Найближчим часом розпочнеться ексгумація тіл з нових виявлених місць масових поховань в Ізюмі на Харківщині.

Група французьких криміналістів збиратиме в Ізюмі Харківської області докази скоєння воєнних злочинів російськими військовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За її словами, нова місія поліцейських криміналістів прибула з Франції для роботи в Ізюмі, і вона стане продовженням першої місії, яка працювала у Бучі у квітні.

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Колонна розповіла про зустріч з генеральним прокурором України Андрієм Костіним з нагоди прибуття нової місії французьких криміналістів.

"Це дуже важливий напрямок нашої роботи з тим, аби притягнути до відповідальності Росію за скоєні злочини", - наголосила міністр.

На її переконання, не може бути миру без справедливого суду і покарання. Нова місія експертів і слідчих представляє Інститут криміналістики і Національну жандармерію Франції. Вона працюватиме над ідентифікацією жертв і збором доказів для підтвердження скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ в Ізюмі.

Колонна повідомила, що французькі криміналісти вже від завтра розпочнуть роботу в Ізюмі.

"Вони будуть допомагати українським правоохоронцям документувати злочини, ідентифікувати жертв", - сказала вона.

Раніше Франція передала Україні мобільну лабораторію ДНК, яка буде використовуватися на Харківщині. Французькі криміналісти мають працювати упродовж 15 днів, але термін роботи може бути продовжений, додала глава МСЗ.

Масові поховання в Ізюмі

На початку вересня Збройні сили України здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території регіону.

10 вересня ЗСУ звільнили від окупантів Ізюм.

Під час тимчасової окупації у місті діяла тотальна система залякування та терору місцевого населення. Там було виявлено 7 кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

23 вересня було завершено ексгумацію тіл на місці масового поховання в Ізюмі – піднято 447 тіл. Зокрема, 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ.

Того ж дня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS розповів, що в деокупованому Ізюмі знайшли ще два масові поховання.

26 вересня перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що найближчими днями розпочнеться ексгумація тіл з нових виявлених місць масових поховань в Ізюмі. За його словами, українським правоохоронним органам допомагатимуть міжнародні партнери.

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