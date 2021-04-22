Українські військові визнають, що російські війська все ще мають перевагу, але цього разу битва не буде для них такою легкою, як 7 років тому.

Коли полковник ВПС України Юлій Мамчур намагався відбити російську атаку на його базу в Криму у 2014 році, його війська не були достатньо забезпеченими для цієї місії.

"Ми місяць були в оточенні добре озброєних елітних військ. У нас були лише пістолети й три кулемети, щоб захистити авіабазу", - пригадав український військовий в інтерв'ю для Financial Times.

Всі бачили, яким гірким був стан української армії сім років тому, коли Росія захопила півострів, а пізніше розв'язала війну на Донбасі. Солдатам не вистачало бронежилетів. Вони носили старі радянські шоломи, не здатні зупинити кулі. Танки й більшість бронемашин були в неробочому стані через відсутність запчастин і палива.

Росія знову погрожує війною, стягнувши 110 тисяч солдатів до східного кордону України й в окупований Крим. Але тепер у Києва є більша й більш професійна армія з бойовим досвідом, яка здатна якщо не перемогти, то чинити опір російським військам.

Читайте такожPolitico: Нова війна в Україні спалахне, лише якщо хтось прорахується"Ми готувалися до наступу ворога з 2014 року. І я хочу, щоб агресор розумів, що атака проти України не буде легкою прогулянкою. Це будуть великі втрати для всіх, хто вирішить зайти на нашу землю без дозволу", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков цього тижня.

Російські військові наміри важко вгадати. Але аналітики, а також українські й західні чиновники кажуть, що сильніші Збройні сили України підвищать військову ціну вторгнення для Росії. І Володимиру Путіна потрібно це врахувати, перш ніж йти на будь-яку ескалацію. Неназваний європейський дипломат сказав виданню, що громадська підтримка такого наступу буде теж проблемою для Кремля. Росіяни хоч і підтримали анексію Криму, вони не відчувають такого ж зв'язку з Донбасом.

В роки перед агресією Москви лояльний до Кремля президент Віктор Янукович виснажував Збройні сили України, лишивши їх без ресурсів. Але якщо в 2013 році на оборонний бюджет країни виділяли 1,6% від ВВП, то в 2019-му - вже 3,4%, про що свідчать дані SIPRI. Чисельність військ теж збільшилася.

Олександр Данилюк, який в 2014 році був радником міністра оборони України, а тепер працює в "Центрі оборонної реформи", сказав виданню, що в українська армія зараз налічує приблизно 250 тисяч солдатів (в SIPRI говорять про 209 тисяч). Крім того, є мільйон резервістів, 250 тисяч з яких мають бойовий досвід. Для порівняння, в 2014 році в України було лише 60 тисяч боєздатних солдатів.

Українська армія переросла з ядра підготовлених солдатів, посилених добровольчими батальйонами, в більш професійні війська, загартовані роками битв. Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску сказала, що сектор безпеки й оборони України "пройшов чималий шлях" за останні 7 років. Вона наголосила на прогресі в таких сферах, як оборонне планування й військова освіта.

Читайте такожNYT: Путіну краще піти на мирні переговори з ЗеленськимСоюзники включно зі США, Канадою, Великою Британією й Литвою забезпечили українські сили необхідною підготовкою. А НАТО зосередився на зміцненні можливостей командування й контролю, а також покращенні комунікацій.

"В 2014 році Україну застали зненацька. Військові були погано підготовлені, погано забезпечені, а також був високий рівень корупції. Одним з важливих наслідків тренувань є мораль. Все, що можна зробити, щоб війська почувалися більш професійними, призведе до того, що вони будуть діяти більш професійно", - сказав оборонний аналітик IISS Йоганн Мішель.

Ці зусилля відповідають широкому палану Києва досягти стандартів НАТО й, зрештою, приєднатися до альянсу.

"Покращення стосуються модернізації й професіоналізації Збройних сил, але вони також ставлять за мету наблизитися до НАТО", - сказала дослідниця України з Royal United Services Institute Сара Лейн.

Київ також багато інвестував у зброю. Радянські танки й артилерія були відремонтовані. Нове точне озброєння було розроблене або куплене на Заході включно з 300 протитанковими ракетами Javelin, отриманими від США. Ракетні системи теж були оновлені. Два роки тому Україна купила в Туреччини 6 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Такі ж Азербайджан використав, щоб здобути перемогу у війні в Нагірному Карабасі минулого року. Україна веде переговори про купівлю ще 48 таких машин.

Використання безпілотників для розвідки й обмежених ударів - це один зі способів для Києва здолати дефіцит у ВПС. Однак, за словами Мішеля, Росія може створити проблеми за допомогою технологій електронного блокування й оборони проти безпілотних апаратів.

Києву теж бракує широких можливостей ППО і боротьби з безпілотниками. Поки йому не вдалося переконати США допомогти заповнити цю прогалину через забезпечення ракетними системами Patriot. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, він повідомив Вашингтон про "певні потреби" українських Збройних сил. Але відповідь США буде залежати від поведінки Росії.

Читайте такожFinancial Times: Стягування військ до України – це більше, ніж спроба Кремля відвернути увагу від бід РосіїОднак, західні союзники включно з США і Великою Британією забезпечують Україну необхідними даними розвідки. І коли Москва почала минулого місяця стягувати свої війська біля українського кордону, активність шпигунських літаків над захопленими Росією територіями пожвавилася.

"Це дає українцям заспокоєння й розвідувальні дані, а також посилає сигнал Москві про те, що ми знаємо, де ви і що робите", - сказав виданню неназваний західний військовий.

Старший науковий співробітник Естонського інституту закордонної політики в Міжнародному центрі оборони й безпеки Джеймс Шерр застеріг, що навіть найсучасніше обладнання не зможе вирішити найбільшу уразливість в обороні України в часи, коли їй доводиться мати справу з "одним зі світових лідерів у веденні сучасної високомобільної комбінованої маневреної війни".

"Українські сили не підготовлені для такого і не отримують необхідних ресурсів", - сказав він.

Данилюк визнав, що Росія має достатню військову силу, щоб почати масивну агресію й захопити території, які дозволять їй відновити постачання води в Крим.

"Але чи готові вони заплатити за це ціну?" - сказав він.

"Цього разу це не буде легкою прогуляночкою для Росії. Будуть десятки тисяч втрат", - сказав Мамчур, який зараз в резерві і готовий знову вирушити на військову службу.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань