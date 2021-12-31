Екс-заступник голови МОН переконаний, що "нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати".

Колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук вперше детально прокоментував скандал, викликаний відвертим вбранням Христини Тишкун під час зустрічі в міській раді Львова.

В коментарі ТСН він повідомив, що Тишкун ніколи не була його помічницею і співробітницею Міносвіти, а на робочій зустрічі у львівській мерії вона була присутня як експерт, яка працювала над одним із проектів Міністерства.

"Вона була долучена до підготовки концепції і організації одного з освітніх проектів. Слово "помічниця" - недоречне. Це була звичайна робоча зустріч, ніяка не офіційна. Чому це так все роздули? Ми мали поспілкуватися з приводу розвитку професійно-технічної освіти Львова", - розповів Гарбарук.

Екс-чиновник також додав, що сукню дівчини він побачив ще перед зустріччю, але вона його не збентежила.

"Нормальний чоловік ніколи не буде вказувати жінці, що і як їй вдягати, тому що насправді це суперечить європейським принципам. Це дискримінація і це можна віднести до питання сексизму. Як людина себе висловлює - це її особисте", - наголосив Гарбарук.

За його словами, оскільки зустріч проводилася 24 грудня, напередодні Різдва, жінка нібито мала плани на вечір.

"Вона у цей день, наскільки мені відомо, збиралася зустрічатися зі своїми колегами після обіду. В свято кожен вдягається так, як він вважає за потрібне", - зазначив Гарбарук.

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Коментуючи рівень стосунків із Тишкун він наголосив, що вони - суто робочі.

"Між людьми можуть бути нормальні людські дружні стосунки. Перш за все, вона - фаховий юрист. По-друге, вона - фаховий менеджер, тобто вона - організатор. Для мене не головне, як людина виглядає. І не може ніхто собі дозволити робити оцінку, це недопустимо, це дискримінація", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в коментарі УНІАН Ігор Гарбарук повідомив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням, а не під тиском керівництва.

"Це європейська практика й так роблять у схожій ситуації ті, хто відповідально ставиться до роботи, яку вони виконують, перебуваючи на державній посаді. Ті, хто приймає думку суспільства та з повагою до неї ставиться - хоч би яким воно було", - сказав Гарбарук.

Скандал з помічницею Гарбарука у Львові

24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликало вбрання помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

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