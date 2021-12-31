Також фігурантка скандалу пояснила, як опинилася у міськраді Львова.

27-річна Христина Тишкун прокоментувала гучний скандал, який розгорівся через її появу у відвертій сукні в міській раді Львова.

В ефірі "Сніданку з 1+1" дівчина запевнила, що вона - не працівник Міністерства освіти і не держслужбовець.

Ба більше, Тишкун заявила, що ніколи не була помічницею заступника міністра. А з Ігорем Габаруком вони працювали над спільним проектом, в якому Христина займалася питаннями медійності та комунікації, а не як його працівник.

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"Я сама зі Львова, і напередодні католицького Різдва я хотіла провести час із друзями. Ігор Миколайович поїхав на зустріч. Я не брала участь у жодних перемовинах. Скажу чесно, хотіла подивитися на Андрія Івановича (міського голову Львова - Ред.)... Хотіла познайомитися і зробила фото", - розповідає Тишкун.

Христина визнає, що її фото провокативні, а свою сукню називає "протестом" проти проявів сексизму. Адже її нерідко оцінюють за зовнішнім виглядом.

Дівчина додала, що отримала купу хейту та погроз за те, що "просто одягла сукню".

Скандал з помічницею Гарбарука у Львові

24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликало вбрання помічниці Гарбарука Христини Тишкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

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