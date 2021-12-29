Колишній чиновник зазначив, що звільнився сам через власні переконання.

Колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук написав заяву про звільнення за власним бажанням, а не під тиском керівництва.

Про це екс-чиновник розповів у коментарі УНІАН.

Так, Гарбарук заперечив, що його змусили звільнитися з Міністерства через скандал з оприлюдненням фотографій з його помічницею.

"Це моє особисте рішення. Його я ухвалив ще в неділю. Це стала європейська практика й так роблять у схожій ситуації ті, хто відповідально ставиться до роботи, яку вони виконують, перебуваючи на державній посаді. Ті, хто приймає думку суспільства та з повагою до неї ставиться - хоч би яким воно було", - заявив Гарбарук.

Читайте також"Дуже скромно": жінки переглянули дрес-код після скандалу із сукнею у міськраді ЛьвоваПри цьому він зазначив, що передав заяву на звільнення особисто міністру освіти та науки Сергію Шкарлету.

"1-й робочий день був у вівторок – тому заяву про звільнення я написав учора о 8:30 ранку та передав його особисто Міністру. Після чого міністр вийшов з відповідним поданням на засідання уряду. Сьогодні я отримав у Міністерстві свої документи – наказ та трудову книжку. Я просто відповідально ставлюся до того, чим професійно займаюся", - підсумував екс-чиновник.

Скандал з помічницею Гарбарука - що відомо

24 грудня Гарбарук перебував з робочим візитом у Львові. У рамках візиту він відвідав Львівську мерію та поспілкувався з міським головою Львова Андрієм Садовим.

Значний резонанс викликав наряд помічниці Гарбарука Христини Тішкун, яка перебувала в поїздці разом з ним: на фото з ділової зустрічі з Садовим та іншими посадовими особами вона стоїть між Гарбаруком і мером у вечірній сукні з дуже відвертим декольте.

У свою чергу Гарбарук вирішив відреагувати на скандал, процитувавши вірш Кіплінга "якщо".

"О, Якщо ти спокійний, не розгублений, коли втрачають голови навколо, і якщо ти собі залишився вірний, коли в тебе не вірить кращий друг, і якщо чекати вмієш без хвилювання, не станеш брехнею відповідати на брехню, не будеш злісний, ставши для всіх мішенню, але і святим себе не назвеш", - написав чиновник.

28 грудня Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра освіти України Ігоря Гарбарука за його заявою.

У свою чергу колишня дружина звільненого заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука як професійний сексолог вирішила не коментувати фотографії з його помічницею

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