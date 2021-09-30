У структурі міністерства внутрішніх справ з’явиться Офіс із питань захисту бізнесу.

У Міністерстві внутрішніх справ створять Офіс з питань захисту бізнесу "для ефективнішої комунікації в справі захисту підприємців".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє прес-служба МВС.

Його координатором призначили екс-заступника Авакова та нині радника глави МВС Антона Геращенка.

"Я ухвалив рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко.", - заявив він.

За його словами, Офіс сприятиме "більш ефективній комунікації у справі захисту підприємців". Відповідати за цей напрямок буде перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Від Нацполіції в Офіс увійдуть голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв.

Міністр розповів, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді і вдасться привабити інвестиції. За його словами, це призведе до збільшення податків, а після цього можна "буде просити про перегляд зарплат правоохоронним органам".

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня Верховна Рада призначила народного депутата від "Слуги народу", голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Монастирського міністром внутрішніх справ.

15 липня ВР схвалила відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Геращенко обіймав посаду заступника Авакова з вересня 2019 року. До цього призначення він був радником глави МВС. 4 серпня Кабмін звільнив Геращенка, а 30 серпня він став радником голови МВС.

Автор: Олег Давигора