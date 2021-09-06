Денис Монастирський має одного першого заступника та шістьох заступників.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив своїх заступників та розповів, хто з них чим займатиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів під час презентації пріоритетних напрямів та проектів МВС.

Монастирський нагадав, що на посаду першого заступника призначено Євгенія Єніна, який координуватиме діяльність структур МВС, включно з Нацполіцією.

Крім того, міністр має ще шістьох заступників: Катерину Павліченко, Олександра Гогілашвілі, Сергія Гончарова, Мері Акопян, Богдана Драп'ятого та Ігоря Бондаренка.

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Зокрема, Драп'ятий відповідатиме за взаємодію з парламентом та діяльність сервісних центрів, Акопян - за міжнародну діяльність МВС, Гогілашвілі - за держполітику у сфері протидії наркоманії та наркозлочинності, Бондаренко - за цифрову трансформацію, Павліченко - за дотримання прав людини, протидію гендерному насильству та гендерну рівність, а Гончаров продовжуватиме реалізацію міжнародних проектів.

Як раніше повідомляв УНІАН, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Антона Геращенка призначено радником голови Міністерства внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Автор: Антоніна Доломанжи