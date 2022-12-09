У грудні завершується термін оренди УПЦ МП двох храмів верхньої Лаври, згідно з чинним законодавством, вони можуть бути передані ПЦУ.

Успенський собор, головний храм Києво-Печерської Лаври, можуть передати у користування ПЦУ. А от долю нижньої Лаври вирішуватиме комісія, зокрема питання дотримання УПЦ МП умов договору оренди.

Про це заявив митрополит Переяславський та Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко. При цьому він уточнив, що не йдеться про "відвойовування" Лаври, повідомляє "Обозреватель".

Митрополит наголосив, що приміщення Лаври передаються в оренду, а не у власність юридичним особам. Це стосується й чоловічого монастиря УПЦ МП, який очолює Павло Лебідь.

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"Ніде не вказано, що претендувати на користування майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, не може інша релігійна організація, окрім юрисдикції УПЦ МП", - звернув увагу Драбинко.

Він нагадав, що монастир Православної церкви України – Помісної Української церкви - було зареєстровано за вулицею Лаврська, 14, як юридичну особу. "Ми отримали форму, яка, певен, найближчим часом наповниться змістом", - каже митрополит Драбинко.

"Реєстрація нової юридичної особи зі схожою, але не тотожною назвою не створює нових майнових прав щодо існуючого в лаврських стінах орендаря – монастиря УПЦ МП. Безпідставними та пропагандистськими є проросійські заяви про захоплення Лаври, її передання ПЦУ, ймовірне вигнання ченців і тому подібні нісенітниці, покликані збурити суспільство закликами про "мобілізацію" на захист святині", - заявив митрополит.

Щоб уникнути спекуляцій, він наголосив, що основні кошти на реставрацію Лаври надходили від держави через Кабмін, не УПЦ МП зберігала й реставрувала святиню.

У грудні завершується термін оренди УПЦ МП двох храмів верхньої Лаври, згідно з чинним законодавством, вони можуть бути передані ПЦУ. Йдеться про Свято-Успенський собор і про Трапезний храм преподобних Антонія і Феодосія Печерських.

Скандал довкола Києво-Печерської лаври

12 листопада у мережу "злили" відео з Києво-Печерської Лаври, як церковний хор співає пісню про "матушку-Русь". "Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь", - йдеться у ній.

СБУ згодом відкрила провадження через прославляння країни-агресорки в Києво-Печерській Лаврі.

1 грудня Зеленський доручив внести до Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Наступного дня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

Згодом у Мінкульті уточнили, що йдеться про монастир, який і так перебував у користуванні ПЦУ.

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