У той день на вулиці було дуже спекотно.

У Харкові ображений чоловік викинув на вулицю собаку своєї дівчини.

Про це повідомляють на сторінці КП Центр поводження з тваринами у Facebook.

Молоді люди посварилися, після чого дівчина поїхала до Києва. Хлопець вивів собаку на вулицю, прив'язав до лавки та сфотографував. Він відправив дівчині знімки, запропонувавши їй приїхати й забрати пса.

"Сваряться люди - страждають тварини.... Ні в чому не винуватий пес став жертвою розбрату в сім'ї та виявився прив'язаним до лавки..." - йдеться у повідомленні.

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Пізніше дівчина приїхала у притулок, щоб забрати собаку додому.

Попри спеку, пес не постраждав, відзначили на підприємстві.

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Автор: Людмила Жерновська