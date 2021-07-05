У Харкові ображений чоловік викинув на вулицю собаку своєї дівчини.
Про це повідомляють на сторінці КП Центр поводження з тваринами у Facebook.
Молоді люди посварилися, після чого дівчина поїхала до Києва. Хлопець вивів собаку на вулицю, прив'язав до лавки та сфотографував. Він відправив дівчині знімки, запропонувавши їй приїхати й забрати пса.
"Сваряться люди - страждають тварини.... Ні в чому не винуватий пес став жертвою розбрату в сім'ї та виявився прив'язаним до лавки..." - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Києві на Подолі сталася масова бійка (відео)Перехожі помітили собаку та викликали працівників комунального підприємства.
Пізніше дівчина приїхала у притулок, щоб забрати собаку додому.
Попри спеку, пес не постраждав, відзначили на підприємстві.
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