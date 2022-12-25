Мешканці міста, яке постійно обстрілюють окупанти, розчулили мережу.

Мешканці Херсона вразили користувачів своєю чуйністю. Люди, які учора пережили черговий удар по місту, масово пішли здавати кров, аби допомогти тим, хто отримав поранення.

Вражаючим фото з херсонцями поділився у Facebook мешканець міста Віталій Богданов. Він показав черги у пункті, де люди можуть здати кров. Виявилося, що допомогти постраждалим хоче дуже багато містян.

"Коли у неділю прийшов здавать кров, а тут черга до вівторка! Херсонці - Ви неймовірні!", - написав він.

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У коментарях користувачі зазначили, що вони пишаються мешканцями міста, яке нещодавно звільнили від рашистів. Херсонці вражають своєю сміливістю та чуйністю, адже вони піклуються про тих, хто постраждав від атак росіян.

"Я пишаюся нашими херсонцями!", "Дякую вам, рідні херсонці! Хай Різдво принесе в Україну довгоочікувану Перемогу! Молимось за вас", "Дійсно, херсонці неймовірні", - зазначили користувачі у коментарях.

Жахливий обстріл Херсона 24 грудня

Російські окупанти обстріляли центр Херсона. Рашисти вдарили по житловому району.

"Херсон. Росіяни здійснили черговий терор - обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - прокоментували злочин росіян в ОП.

Ввечері стало відомо, що кількість поранених зросла до 68 осіб, а кількість загиблих - до 10 осіб. Окупанти навмисно били по цивільних, розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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