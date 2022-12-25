Юрій Соболевський зазначив, що в місцях "прильотів" не було військових або критичної інфраструктури.

Російські окупанти при обстрілі Херсону 24 грудня навмисно били по місцям, де був цивільні. Всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Про Херсон - це був свідомий терористичний акт. Там не було поруч жодної військової цілі, жодного об'єкта критичної інфраструктури, по яких так само вони б'ють. Це був виключно удар по тих локаціях, де вони на 100% знали, що там є скупчення людей", - розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

Він вказав, що окупанти вдарили біля Центрального ринку і поруч з центральним супермаркетом біля площі Свободи на вулиці Ушакова, де завжди повно людей. Чиновник зазначив, що частина постраждалих у важкому стані і за їх життя борються лікарі.

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Удар по Херсону 24 грудня - що відомо

Росіяни 24 грудня вдарили по Херсону, в результаті чого загинули 10 людей, а ще 68 отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію в терорі мирного населеняі Херсона. У МВС повідомили, що в результаті атаки загорілися 66 легковиків.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявити, що катастрофічних наслідків від ударів РФ можна уникнути, якщо Україна отримає більше артилерії, засобів контрбатарейної боротьби та боєприпасів.

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