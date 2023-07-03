Військовий Роман Єрмоленко під час артобстрілу росіян втратив майже всю праву половину обличчя - там була вм'ятина без кісткової основи, яку хірургам вдалося відновити.

Львівські хірурги провели надскладну операцію 44-річному бійцю ЗСУ Роману Єрмоленко з Дніпропетровщини, який під час артобстрілу росіян втратив майже всю праву частину обличчя.

Подробиці історії поранення та відновлення чоловіка повідомили у Центрі, "Незламні". Захисник України служив у складі 92-й окремій механізованій бригади. У жовтні 2022 року Роман разом з побратимами потрапив під обстріл окупантів у Луганській області (в районі Стельмахівки). Тоді вижити вдалося лише 3 захисникам з групи у 12 осіб.

Роман опинився серед цих "щасливців", однак мав критичні поранення. Спершу чоловік потрапив до Харкова, а потім перебував в одній із київських реанімацій. Після двомісячних старань лікарів, які врешті врятували його життя, Роману довелося ампутувати нижню кінцівку.

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Також йому провели численні операції, щоб врятувати обличчя - там утворилася вм'ятина без кісткової основи.

Загалом боєць витримав 68 оперативних втручань й близько 60 переливань крові.

"Найстрашніше, це коли ти усвідомлюєш свій стан і свою безпорадність. Я не хотів, не уявляв своє життя таким", - згадує про свій стан Роман.

До Львова у центр "Незламні" чоловік потрапив на реконструкцію обличчя та протезування ноги. Хірурги вже провели Роману надскладну операцію зі встановлення індивідуального титанового протезу верхньої та нижньої щелепи, скронево-нижнього щелепного суглоба та дна орбіти.

За словами щелепно-лицевого хірургу Олег Ковтуняка, ризики під час операції були чималі: якби протез "не прижився", його б довелося зняти, а обличчя Романа на все життя залишилося б деформованим.

Однак, за підсумком, все вдалося. Наразі Роман проходить реабілітацію й може вільно розмовляти та їсти. Також він пережив протезування кінцівки, тому також навчається наново ходити.

У чоловіка є двоє дітей: дівчинка 19-ти років та 11-річний син, тому йому є задля кого відновлюватися, йдеться у повідомленні.

У Чернівцях лікарі зробили пацієнту нову щелепу з ребра

Нагадаємо, що минулого місяця хірурги-стоматологи Чернівецької обласної лікарні провели чоловіку операцію на щелепі, використавши для відновлення кістки його власне ребро.

Власне, з нього хірурги змоделювали імплант, який встановили на місці відсутньої ділянки нижньої щелепі. Зазначалося, що чоловік отримав пошкодження на обличчі внаслідок травми та не мін нормально їсти та розмовляти.

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