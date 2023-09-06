Вчитель виявився любителем "руського міра" / фото ДПСУ

В Одесі затримали вчителя, який виявився палким прихильником держави-агресора. 

Як повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону ДПСУ, чоловік працював вчителем мистецтва в одній з місцевих шкіл. Зазначається, що під час уроків він не цурався висловлювати дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди. Поціновувач кремлівської агресії заявляв учням: "Війну з РФ розпочала Україна…", "…війна ще довго буде тривати, адже це вигідно українській владі", "Одеса і Донбас – території РФ і завжди ними будуть", "українські військові обстрілюють цивільне населення…". 

"Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну у тому що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління", - розповіли у прес-службі.

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Крім цього, правоохоронці виявили в телефоні чоловіка безліч підписок на телеграм-канали російської пропаганди, а під час обшуку за місцем проживання у одесита вилучили мобільний телефон з доказами підривної діяльності проти України.

фото ДПСУ

За даними прикордонників, вчитель - ветеран військової розвідки, зокрема у нього знайшли членське посвідчення відповідної спілки. 

Наразі йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ проти України, а також  - за фактом розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

фото ДПСУ

Зрадники України

На Хмельниччині затримали інформатора ФСБ РФ, який упродовж кількох місяців виконував завдання російської спецслужби. Чоловік повідомляв представникам держави-агресора про ворожі "прильоти", збирав дані про "оборонку" тощо. Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія. 

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