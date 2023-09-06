Ветеран військової розвідки "промивав мозок" учням кремлівськими наративами.

В Одесі затримали вчителя, який виявився палким прихильником держави-агресора.

Як повідомила прес-служба Одеського прикордонного загону ДПСУ, чоловік працював вчителем мистецтва в одній з місцевих шкіл. Зазначається, що під час уроків він не цурався висловлювати дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди. Поціновувач кремлівської агресії заявляв учням: "Війну з РФ розпочала Україна…", "…війна ще довго буде тривати, адже це вигідно українській владі", "Одеса і Донбас – території РФ і завжди ними будуть", "українські військові обстрілюють цивільне населення…".

"Чоловік сподівався, що глорифікуючи путінський режим та звинувачуючи Україну у тому що розпочалась війна, він зможе виховати нове проросійське покоління", - розповіли у прес-службі.

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Крім цього, правоохоронці виявили в телефоні чоловіка безліч підписок на телеграм-канали російської пропаганди, а під час обшуку за місцем проживання у одесита вилучили мобільний телефон з доказами підривної діяльності проти України.

За даними прикордонників, вчитель - ветеран військової розвідки, зокрема у нього знайшли членське посвідчення відповідної спілки.

Наразі йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: заперечення збройної агресії РФ проти України, а також - за фактом розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Зрадники України

На Хмельниччині затримали інформатора ФСБ РФ, який упродовж кількох місяців виконував завдання російської спецслужби. Чоловік повідомляв представникам держави-агресора про ворожі "прильоти", збирав дані про "оборонку" тощо. Чоловіка затримали під час спроби встановлення GPS-трекеру на опору мосту, через який проходить залізнична колія.

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