Відповідна ухвала суду оскарженню не підлягає.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екс-керівника столичної філії "ПриватБанку" Сергія Волкова на три місяці - до 2 вересня 2024 року.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосив слідчий суддя Олексій Глянь. Відповідна ухвала суду оскарженню не підлягає. Таким чином суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення, під час судового засідання сказав, що поточний строк досудового розслідування спливає 2 червня. У цьому зв'язку він вважає, що є підстави продовжити срок досудового розслідування ще на 3 місяці - до граничного строку, а саме до 12 місяців, тобто, до 2 вересня 2024 року.

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Дем'янчук додав, що це клопотання обґрунтовується тим, що існує необхідність у проведенні значної кількості слідчих та інших процесуальних дій. Зокрема, як відзначив прокурор, треба допитати ще більше 50 свідків.

Також треба отримати відомості та документи від компетентних органів іноземних держав - від США, Великої Британії, Франції та інших країн, до яких скеровано запит про міжнародно-правову допомогу в межах досудового розслідування даного провадження. За словами прокурора, необхідно дати правову оцінку діям службових осіб "ПриватБанку" і Національного банку.

Сторона захисту бізнесмена Коломойського наголосила, що треба відмовити у задоволенні клопотання повному обсязі, бо підстав для його продовження немає.

Адвокат В'ячеслав Краглевич зауважив, що на даний момент вже на 100% підтверджується, що збитків у даному кримінальному проваджені Коломойським не було заподіяно взагалі, оскільки вийшов річний аудиторський звіт "ПриватБанку" від міжнародної компанії KPMG за 2023-й рік, у якому засвідчувалося, що жодних збитків банку не було заподіяно.

Краглевич додав, що були допити посадових осіб "ПриватБанку", і ці особи не підтвердили збитків. У цьому зв'язку, як наголосив адвокат, є підстави взагалі відмовити в продовженні строку досудового слідства, оскільки відсутня подія злочину.

Краглевич додав, що сторона захисту не вірить в об'єктивність досудового розслідування. На його думку, слідство не спрямоване на те, аби встановити істину. Адвокат підкреслив, що сторона обвинувачення не надала нових доказів у справі.

Своєю чергою, адвокат Олег Пушкар просив суд уважно вивчити усі заперечення, надані стороною захисту Коломойського, і на основі цього відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Також адвокат Олександр Лисак погодився, що насправді з'явилася необхідність, аби прокурор закрив кримінальне провадження на підставі п.1 ч.1 ст 284 Кримінального процесуального кодексу у зв'язку з відсутністю події злочину. Лисак зазначив, що можна констатувати факт, що справа не рухається і перебуває у стадії невизначеності.

Справа Коломойського - що потрібно знати

27 лютого відбулося судове засідання, де бізнесмену Ігорю Коломойському продовжували запобіжний захід. Адвокати переконували суд у невинуватості свого підзахисного і наводили як документальні підтвердження своїм словам, так і новими свідченнями функціонерів ПриватБанку та чиновників Нацбанку. Незважаючи на те, що свідчення свідків посипалися, суд залишив бізнесмена ще на два місяці в СІЗО, при цьому зменшив суму застави на сто п'ятдесят мільйонів гривень.

11 квітня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисників Ігоря Коломойського на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.02.2024 щодо продовження строку тримання під вартою бізнесмена.

Сторона захисту пояснила, що протягом семи місяців, коли триває слідство, суд встиг опитати меншість свідків. Крім того, адвокати посилалися на стан здоров'я підзахисного та його хронічні захворювання. Такий стан бізнесмена підтвердив і лікар, який проводив огляд.

Але суддя знову став на бік обвинувачення і залишив Ігоря Коломойського під вартою. 22 квітня Шевченківський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня з альтернативним визначенням застави в сумі 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

8 травня Ігорю Коломойському "зшили" нову справу і повідомили про підозру у скоєнні злочину, що нібито стався... 21 рік тому у Криму. За даними слідства, підозрюваний нібито замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Як повідомляється, четверо осіб потім напали на адвоката і побили його (він вижив).

9 травня суд підтримав сторону обвинувачення та обрав запобіжний захід українському бізнесмену у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без визначення розміру застави.

Адвокати під час судового засідання відзначили, що сторона обвинувачення апелює до справи, не надаючи жодних доказів, які підтверджують провину бізнесмена. Крім того, захист відзначив, що наразі Ігор Коломойський утримується під вартою в рамках іншого кримінального провадження. А отже, жодних ризиків для цього слідства він не може нести.

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