Всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням.

У середу, 30 березня, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито Єврейські об'єкти в Умані використовуються "українськими націоналістами".

Об'єднана єврейська громада України заявила, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням, для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню.

Навіть виходячи з фото, опублікованого в провокаційних цілях, очевидно, що ворота синагоги закриті і в ній ніхто не знаходиться.

Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що зазначена в заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош Ха-Шана (який святкувався у вересні 2021 року) і після того моменту не використовувалася.

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