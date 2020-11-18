Відкриття нового простору перетворить один з районів міста на Кремнієву долину.

Одне з львівських трамвайних депо, якому виповнилося 100 років, почали перетворювати на інноваційний простір - у старих ангарах будують it-центр, офіси та зал для публічних виступів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Влада міста прогнозує: через два-три роки це місце почне приносити нові надходження до бюджету і сприяти розвитку молодих фахівців.

Депо розташоване в самому центрі міста, довгі роки воно не використовувалося. Зараз у стінах будівлі видно дірки, покриття зруйноване. Після реконструкції мають намір максимально зберегти історичний вигляд будівлі: залишать навіть трамвайні колії.

"Вони зараз закриті плитою, ми плануємо їх відновити, поруч з колією буде бруківка", - розповідає Михайло Лемак, керівник інноваційного простору LEM Station.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що партнерами проекту стали львівські підприємці.

"Свої особисті кошти вкладають в таку класну річ, щоб дати для молодих людей просування, я думаю це заслуговує великої поваги", - говорить він.

Оскільки поруч з депо вже розташовано кілька it-центрів, то відкриття нового простору перетворить цей район на міні Кремнієву долину, кажуть у мерії.

"Це буде утворювати екосистему, яку ми називаємо інноваційною долиною, де в межах 5-10 хвилин пішки один від одного буде знаходитися 5 ключових. До 50 тисяч осіб мігруватиме навколо цього ареалу", - каже Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.

Інноваційний проект обійдеться в мінімум $5 мільйонів. Роботи вже розпочали й очікують що креативний простір почне працювати вже через два-три роки.

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Автор: УНІАН