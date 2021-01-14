Гордон назвав Гіркіна та Поклонську "страшенно цікавими персонажами".

Журналіст Дмитро Гордон стверджує, що президент Володимир Зеленський заздалегідь знав про запис інтерв'ю з бойовиком Ігорем Гіркіним та колишньою прокурором Криму, депутатом Держдуми РФ Наталією Поклонською.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Громадське".

За його словами, Гіркін та Поклонська - "не просто цікаві персонажі, вони страшенно цікаві".

"У їхніх інтерв’ю відповіді на запитання, які мучать будь-яку нормальну людину: що сталося з нашою країною у 2014 році. Тепер це вже зрозуміло, і усі, хто мав пояснити, пояснили: це була спецоперація українських спецслужб, зокрема Головного управління розвідки. І це підтверджує витік інформації з матеріалами моєї переписки з начальником ГУР генералом Василем Бурбою перед інтерв’ю", - каже Гордон.

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Своєю чергою прес-секретар президента Юлія Мендель спростувала слова Гордона.

"Для Володимира Зеленського було таким самим здивуванням дізнатися про вказані вами інтерв’ю, як і для всієї української громадськості. Визначати, чи є в діяльності журналістів елементи порушення Конституції, мають правоохоронні органи", - сказала Мендель.

Скандальні інтерв'ю Гордона

Раніше Гордон заявив, що записував інтерв’ю у "співпраці зі спецслужбами".

У СБУ ж прокоментували, що ці інтерв’ю були власною ініціативою журналіста. За кілька годиною до заяви Гордона СБУ повідомила, що проведе перевірку в зв'язку з інтерв'ю Гіркіна. Результати цієї перевірки досі невідомі.

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Автор: УНІАН