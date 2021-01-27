Колеги Токарчук відзначили, що влада не спромоглася присвоїти популярній артистці якесь звання.

В Одесі оплесками попрощалися з відомою актрисою Іриною Токарчук, яка померла від серцевого нападу 25 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, прощання з Токарчук відбулось сьогодні в Одеському академічному російському драматичному театрі, де актриса служила понад 20 років.

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Незважаючи на негоду (сильний вітер та снігопад) на жалобну церемонію прийшли сотні городян - рідні, близькі та колеги Токарчук, а також шанувальники її таланту.

У на сцені встановили труну з тілом.

Після закінчення церемонії присутні проводжали її стоячи.

Перед цим колеги актриси підходили до мікрофона, щоб висловити свої почуття, думки у зв'язку з її смертю. Серед них - популярний актор Яків Гоп, народні артисти України Георгій Делієв, Олег Філімонов, Олег Школьник.

За словами Школьника, незважаючи на те, що популярність до Токарчук прийшла через телебачення та кіно, театр займав у її житті головне місце.

«Важкий час, важкий день. Біда прийшла в наш дім. Від нас пішла дивовижна актриса, ми втратили чудову людину. Від нас пішла рідна душа... Її серце було в театрі. Не знаю, як мені тепер жити. Тридцять років ми з нею були пліч-о-пліч - і в театрі, і в кіно. Не було дня, щоб ми з приводу чи без не спілкувалися по телефону або в театрі», - сказав народний артист.

Він зазначив, що були періоди, коли Токарчук не давали ролі, й вона дуже сильно переживала, коли таким чином її «переставали помічати».

«Вона мучилася тому, що її не помічають», - акцентував Школьник, додавши, що з незрозумілих причин влада не дала відомій актрисі абсолютно ніякого звання.

Водночас, за його словами, той факт, що попрощатися з нею прийшли так багато людей, доводить, що Токарчук була «істинно народною артисткою».

Школьник також підкреслив, що останні два роки вона грала у виставі «Ліки від депресії», довівши всім, що є істинно глибокою та розумною актрисою.

«Ми знаємо, ми прекрасно знаємо їй ціну. Її нам буде надзвичайно не вистачати», - сказав артист.

Філімонов, із яким Токарчук знімалася в телевізійному проекті «Джентльмен-шоу», назвав її тонкою та делікатною людиною, приголомшливим партнером по сцені та знімальному майданчику.

«Близько 16 років спільного телевізійної роботи. Вона не боялася бути смішною, що не всім дано, і в цьому була гранично органічною. Дуже боляче й прикро, що вона так рано пішла від нас», - сказав Філімонов.

Ірина Токарчук: що відомо про акторку

Ірина Токарчук 22 роки служила в Одеському академічному російському драматичному театрі, також працювала в Будинку клоунів (театр «Маски»), де грала в постановках «Отелло», «Єврей і Еврідіка», «Ромео і Джульєтта».

Вона зіграла десятки ролей у театрі та кіно. Велику популярність здобула завдяки ролі тьоті Сіми з Одеської комунальної квартири (гумористичне телевізійне шоу «Джентльмен-шоу»).

У 2014 році за багаторічну сумлінну працю, високі трудові та творчі здобутки Токарчук була нагороджена Почесним знаком Одеського міського голови «За заслуги перед містом».

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Автор: Лариса Козова