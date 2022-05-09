Ярослав Грицак зазначив, що необхідно зупинити "російський маятник".

Захід погано знає російську історію. Необхідно докласти максимум зусиль, щоб через років 20-30 не з'явився "новий Путін".

Про це історик Ярослав Грицак розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз потрібно зробити все, щоб за 20-30 років у нас не було нового Путіна. Це дуже важливо, тому що маятник далі рухається, його ніхто не зупинив. А для того, щоб зупинити цей маятник Російський, цей відкат весь час після короткого періоду реформ, дуже довгий відкат, дуже важкий відкат, дуже темний відкат, потрібні спеціальні стратегічні рішення", - зазначив історик.

За його словами, необхідно провести своєрідну дерусифікацію Росії, щоб Москва назавжди відмовилася від ідеї Великої Росії-Русі.

"Друге дуже важливе-демілітаризація Росії. Які форми вона набере я не знаю, але щоб не можна було уявити собі таку ситуацію, коли одна людина з не зовсім нормальною психікою і здоров'ям може вирішувати долю всього світу, маючи доступ до кнопки. Теж ненормальна ситуація", - підсумував Грицак.

Як раніше повідомляв УНІАН, лідери країн "Великої сімки" запевнили в подальшій підтримці України в протистоянні російській агресії й засудили вторгнення РФ. Також вони зобов'язалися посилити тиск на Росію, зокрема - відмовившись від російських нафти та газу.

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